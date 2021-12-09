Отец Агаларова поздравил Захаряна с победой в премии «Первая пятёрка». Гамид — второй

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, поздравил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна с победой в премии «Первая пятёрка».



«Я ещё не видел итоги «Первой пятёрки». Конечно, знал, что есть такая номинация. Поздравляю Захаряна с победой! Арсен хорошо себя проявил в 2021 году.



Что касается Гамида, всё хорошо. Второе место — достойное. Дай бог, это только начало», — сказал Руслан Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге. Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего Арсен набрал 445 баллов. Вторым по итогам голосования стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312).

Новость по теме Арсен Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка»