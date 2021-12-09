Экс-тренер «Динамо» Силкин объяснил, почему Захарян опередил Агаларова в «Первой пятёрке»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал итоги премии «Первая пятёрка».



«Захарян в 2021 году отметился в сборной… Справедливая награда! Парень молодец, заслужил. Когда был разговор, кто достоин первого места, то надо помнить: Агаларов в сборной не играл, а Захарян играл. Это верхушка пирамиды.



Награда должна придать Арсену уверенности. Лично с ним не знаком, но был свидетелем, как у молодых спортсменов голова начинала работать не в ту сторону. Не хотелось бы, чтобы Захарян повторял их ошибки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятёрка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге. На первое место хавбека бело-голубых поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего Арсен набрал 445 баллов. Вторым по итогам голосования стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312).

Новость по теме Арсен Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка»