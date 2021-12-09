Быстров, Сычёв и другие звёзды сборной России посетили Первоуральский новотрубный завод

В четверг, 9 декабря, звёзды российского футбола посетили Первоуральский новотрубный завод в Свердловской области.



Шестикратный чемпион России Александр Филимонов, двукратный чемпион России Руслан Пименов, бронзовые призеры Евро-2008 Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычёв, двукратный чемпион России Владимир Быстров познакомились с автоматизированным производством предприятия, сами запустили дуговую электросталеплавильную печь и поучаствовали в изготовлении трубы. Увенчалось мероприятие, организованное Российским футбольным союзом (РФС) и Трубной металлургической компанией (ТМК), общением футболистов с рабочими предприятия.

Быстров, Филимонов и другие звёзды сборной России посетили Первоуральский новотрубный завод