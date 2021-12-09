Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров, Сычёв и другие звёзды сборной России посетили Первоуральский новотрубный завод

Быстров, Сычёв и другие звёзды сборной России посетили Первоуральский новотрубный завод
Комментарии

В четверг, 9 декабря, звёзды российского футбола посетили Первоуральский новотрубный завод в Свердловской области.

Шестикратный чемпион России Александр Филимонов, двукратный чемпион России Руслан Пименов, бронзовые призеры Евро-2008 Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычёв, двукратный чемпион России Владимир Быстров познакомились с автоматизированным производством предприятия, сами запустили дуговую электросталеплавильную печь и поучаствовали в изготовлении трубы. Увенчалось мероприятие, организованное Российским футбольным союзом (РФС) и Трубной металлургической компанией (ТМК), общением футболистов с рабочими предприятия.

Быстров, Филимонов и другие звёзды сборной России посетили Первоуральский новотрубный завод

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021