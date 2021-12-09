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Как «Спартаку» выйти из группы Лиги Европы? Турнирные расклады перед решающим матчем

Как «Спартаку» выйти из группы Лиги Европы? Турнирные расклады перед решающим матчем
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Сегодня, 9 ноября, московский «Спартак» проведёт решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Соперником красно-белых станет польская «Легия». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Перед заключительным матчем группового этапа ЛЕ «Спартак» занимает второе место в группе «С», набрав 7 очков. Однако плотность в квартете крайне высока. «Лестер», занимающий первое место, имеет в своём активе 8 очков. «Наполи», как и «Спартак», набрал 7 очков, но уступает московскому клубу по личным встречам. «Легия», несмотря на последнее место в группе, имеет в копилке 6 очков и до сих пор сохраняет шансы на выход из группы.

«Спартак» всерьёз претендует на плей-офф еврокубков. Обеспечить себе евровесну красно-белые могут несколькими способами:

  • Первое место в группе даёт путёвку в 1/8 финала Лиги Европы;
  • Второе место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги Европы;
  • Третье место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги конференций.

Вариантов развития турнирных событий для команды Руя Витории несколько, давайте рассмотрим их:

Если «Спартак» обыграет «Легию»

В таком случае красно-белые наберут 10 очков и точно выйдут в плей-офф Лиги Европы. С первого или второго места – это будет зависеть от результата параллельного матча «Наполи» — «Лестер». Если британский коллектив сыграет вничью или проиграет – «Спартак» займёт первое место. Если «лисы» обыграют итальянцев – команда Руя Витории финиширует на второй строчке.

Если «Спартак» сыграет с «Легией» вничью

В таком случае наверняка можно сказать одно: последним «Спартак» не будет, а значит, евровесну себе обеспечит. Речь будет идти о втором или третьем месте в зависимости от результата матча «Наполи» — «Лестер». Если итальянцы не победят – «Спартак» займёт второе место. Если же неаполитанцы добудут три очка – московский клуб опустится на третью строчку.

Если «Спартак» проиграет «Легии»

В таком случае команда Руя Витории точно завершает борьбу в Лиге Европы. Однако всё ещё сохранятся шансы на Лигу конференций. Для этого «Спартаку» надо будет надеяться на победу «Лестера» в матче с «Наполи».

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