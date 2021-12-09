Станислав Черчесов назвал фаворита матча «Легия» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов назвал фаворита матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором красно-белые сыграют с «Легией».



«На бумаге, наверное, всё-таки «Спартак». В чемпионате России они получше идут, в Лиге Европы важные матчи с «Наполи» выиграли, с «Лестером» в последней игре сыграли хорошо. Думаю, что «Спартак», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».



Сегодня, 9 декабря, состоится решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 для московского «Спартака». Соперником красно-белых станет польская «Легия». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.



За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.

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