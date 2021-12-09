Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны сборной Польши
Поделиться
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны сборной Польши.
«Карпин должен убрать Польшу не из-за Черчесова, а из-за того, чтобы попасть на чемпионат мира. Вот это самое главное. В каждом интервью я говорю, и сейчас могу повторить: попадание или непопадание на чемпионат мира или Европы для футбольных стран – это шаг-два назад.
У нас на эту тему с представителями сборной Польши разговора не было. Если вы верите мне на слово, то верьте. А если не верите, ну что я могу сделать? То я в той команде, то в этой, а на самом деле я сейчас нахожусь в Осетии и занимаюсь своими личными делами», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Новость по темеСтанислав Черчесов готов вернуться в сборную России
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
15:05
-
14:51
-
14:39
-
14:31
-
14:28
-
14:21
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
13:57
-
13:47
-
13:41
-
13:36
-
13:24
-
13:05
-
12:55
-
12:38
-
12:36
-
12:02
-
12:00
-
11:43
-
11:31
-
11:25
-
11:22
-
11:13
-
10:56
-
10:49
-
10:48
-
10:45
-
10:30
-
10:26
-
10:09
-
09:57
-
09:45
Партнерский контент