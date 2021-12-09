Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны сборной Польши

Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны сборной Польши
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны сборной Польши.

«Карпин должен убрать Польшу не из-за Черчесова, а из-за того, чтобы попасть на чемпионат мира. Вот это самое главное. В каждом интервью я говорю, и сейчас могу повторить: попадание или непопадание на чемпионат мира или Европы для футбольных стран – это шаг-два назад.

У нас на эту тему с представителями сборной Польши разговора не было. Если вы верите мне на слово, то верьте. А если не верите, ну что я могу сделать? То я в той команде, то в этой, а на самом деле я сейчас нахожусь в Осетии и занимаюсь своими личными делами», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Новость по теме
Станислав Черчесов готов вернуться в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021