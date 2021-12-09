Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны сборной Польши

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны сборной Польши.



«Карпин должен убрать Польшу не из-за Черчесова, а из-за того, чтобы попасть на чемпионат мира. Вот это самое главное. В каждом интервью я говорю, и сейчас могу повторить: попадание или непопадание на чемпионат мира или Европы для футбольных стран – это шаг-два назад.



У нас на эту тему с представителями сборной Польши разговора не было. Если вы верите мне на слово, то верьте. А если не верите, ну что я могу сделать? То я в той команде, то в этой, а на самом деле я сейчас нахожусь в Осетии и занимаюсь своими личными делами», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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