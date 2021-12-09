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«Вообще не знаю, кто это такой». Гаврилов — о назначении Тедеско в «РБ Лейпциг»

«Вообще не знаю, кто это такой». Гаврилов — о назначении Тедеско в «РБ Лейпциг»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов отреагировал на новость о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба «РБ Лейпциг».

«Возглавил «РБ Лейпциг» — и ради бога. Какой там тренер… Что он выиграл-то? Выходил в еврокубки? Да и без него можно там участвовать. Я вообще не знаю, кто это такой. И без него работало сколько народу, ещё и с такими именами… Да и они ничего не могли сделать. Я даже не знал, где Тедеско работал до «Спартака». Знаете, сколько таких тренеров ходит по кругу? По пять-десять раз на одно и то же место заходят. Единственный вопрос — надолго ли его туда пристроили?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.

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