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Главный тренер сборной Украины высказался об игровой практике Ярмоленко в «Вест Хэме»

Главный тренер сборной Украины высказался об игровой практике Ярмоленко в «Вест Хэме»
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оценил ситуацию с игровой практикой форварда Андрея Ярмоленко в «Вест Хэм Юнайтед».

«Не ставит его тренер. Андрей — очень серьёзный человек. Когда я с ним только познакомился в августе, то спросил: „Андрей, почему ты не играешь?“ Он ответил: „Васильич, я сам пойду к тренеру. Там будет окно, попрошу сыграть за команду U23“.

Человек с таким опытом, ему 32 года исполнилось, но он не стесняется и идёт играть за U23. Я же не могу Мойесу позвонить в „Вест Хэм“ и спросить, почему Андрей Ярмоленко не играет. Это не моё дело, я не могу вмешиваться в клубные дела.

Андрей — серьёзный человек. Он, когда прилетел в сборную, то остался после тренировки, сделал дополнительную работу. За клуб он играет в Лиге Европы», — сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ярмоленко принял участие в 8 матчах, но результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон Хоув Энд Альбион»

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