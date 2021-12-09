«Будет битва не на жизнь, а на смерть». Валуев – о матче «Спартака» с «Легией»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Легия» — «Спартак».

«Сегодняшний матч будет для «Спартака» принципиальным. Да, у красно-белых отсутствуют ключевые игроки, но вариантов у них нет — битва всё равно будет не на жизнь, а на смерть. Что же им ещё делать?» — приводит слова Валуева «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 для московского «Спартака». Соперником красно-белых станет польская «Легия». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» — «Спартак».