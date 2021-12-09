Владимир Быстров рассказал, как относится к хейтерам

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, ныне работающий экспертом на телевидении, рассказал об отношении к своим хейтерам в ходе общения с рабочими Первоуральского новотрубного завода.
«А как к этому относиться? Когда ты побеждаешь, то ты всеми любим: можешь спокойно пойти посидеть в ресторанчике, все довольные на тебя смотрят. А когда ты проигрываешь, то ты сидишь дома и исключаешь интернет, не включаешь телевизор, чтобы от греха подальше не повеситься на лампе (смеётся)», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Напомним, ранее сегодня Быстров в составе делегации звёзд российского футбола посетил Первоуральский новотрубный завод в Свердловской области. Шестикратный чемпион России Александр Филимонов, двукратный чемпион России Руслан Пименов, бронзовые призеры Евро-2008 Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычёв, двукратный чемпион России Владимир Быстров познакомились с автоматизированным производством предприятия, сами запустили дуговую электросталеплавильную печь и поучаствовали в изготовлении трубы.
- 9 декабря 2021
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