Червиченко: не удивлюсь, если «Лейпциг» промежуточный этап перед приходом Тедеско в «Локо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба «РБ Лейпциг».
«Видимо, «Лейпциг» ментально улетел в небеса, и невыход в Лигу чемпионов для них кажется провалом. Но после того, как Рангник попал в «Манчестер Юнайтед», я вообще ничему не удивляюсь. Я слежу за мировым футболом, и у Ральфа нет ничего, кроме кубка Германии и чемпионств в Австрии. Такой пассажир попал в такой великий клуб. На этом фоне назначение Тедеско в «РБ Лейпциг» кажется более логичным. Доменико что-то и где-то показывал.
Повлиял ли на назначение недавний приезд Тедеско на «Локомотив»? Моё личное мнение — я рассматриваю бригаду Рангника, как больших аферистов, в финансово-структурном отношении. Они выстраивают пирамиду. Не удивлюсь, если назначение в «Лейпциг» — промежуточный этап для того, чтобы со всеми рассказами про «РБ» прийти в «Локомотив» и продолжать турсучить эту команду, как тузик промокашку. Я не удивлюсь таким многоходовочкам, потому что там такая бригада присела, что могут выстраиваться любые комбинации. Но, повторюсь, это моё личное мнение. Чтобы не орали, когда побегут в суд, что я раскрыл их планы раньше осуществления.
Тедеско со «Спартаком» выжал больше, чем максимум. По игровым показателям команда должна была закончить четвёртой-пятой, но он дал такой эмоциональный импульс, что команда доехала до второго места. В принципе команда оказалась не настолько хороша, как их эмоциональный подъём. Я ничего не жду от Тедеско в «Лейпциге», потому что они меня не интересуют. Будет клуб десятым – хрен с ним. Будет первым – то же самое. То же касается и Тедеско — он мне не друг, товарищ и брат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 9 декабря 2021
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