Быстров, Филимонов и Сычёв рассказали о самых курьёзных моментах в карьере

Бывшие игроки сборной России Дмитрий Сычёв, Владимир Быстров и Александр Филимонов поделились воспоминаниями о самых курьёзных моментах в своей карьере ходе общения с рабочими Первоуральского новотрубного завода. Слова экс-футболистов передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Быстров: «У меня в карьере был курьёзный случай: я блевал на поле в майку, когда не видели камеры. Думаю, курьёзнее некуда».

Филимонов: «Это был самый курьёзный момент, правда, не в моей игровой практике, а команде соперника. В матче, в котором я принимал участие. Мы играли с командой «Жемчужина» в «Лужниках», а в воротах «Жемчужины» играл вратарь Тумилович. Мы обыгрываем их 3:0, он на нервах. Тумилович снял перчатки и ушёл в подтрибунное помещение… Был очень расстроен. Это произошло прямо во время матча: забивается третий гол, он снимает перчатки, вратарский свитер и уходит. Никто не понимал, что происходит. Судья побежал за ним, пытался его уговорить, вывести обратно на поле. Какие-то аргументы привели: в итоге Геннадий Тумилович опять надел вратарский свитер, перчатки и встал в ворота. Но ему забили ещё и четвёртый мяч».

Сычёв: «Мой курьёзный случай был, когда мы играли со сборной Грузии, а на стадионе выключился свет. Стало немножко страшно, все начали в панике куда-то убегать, ничего не видно. Главное, мы боялись, чтобы болельщики не прорвались на поле и что-нибудь с нами не сделали. Потом поменяли предохранители, и всё было хорошо».