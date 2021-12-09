В «Оренбурге» объяснили подписание отбывшего дисквалификацию Обухова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев объяснил подписание отбывшего дисквалификацию нападающего Владимира Обухова.



«Знаем Обухова ещё по выступлениям за «Спартак-2. Это хороший футболист. Да, сложилась неприятная ситуация… Пришлось пропустить некоторое время. У Владимира хороший возраст — мы решили его подписать. Раз он с нами, значит переговоры прошли хорошо. Договорились за 7-10 дней», — сказал Дмитрий Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, в марте 2021 года ФИФА возбудила дела в отношении трёх российских футболистов по подозрению в употреблении допинга. В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева было сказано, что допинг-проба Обухова, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона. В июле ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса ФИФА.