Сычёв: молодым футболистам надо равняться на Головина, Миранчука и Черышева

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв в ходе общения с рабочими Первоуральского новотрубного завода заявил, что молодым футболистам нужно равняться на Алексея Миранчука, Александра Головина и Дениса Черышева, которые играют в топ-чемпионатах.

«В конце 90-х и начале 2000-х были успехи, было другое качество. Мы все стремились играть и прогрессировать в лучших чемпионатах. Тогда европейские чемпионаты считались высшей точкой мастерства, и все стремились туда уехать.

Сейчас же, к сожалению, уровень ярких футболистов упал — можно пересчитать по пальцам. Европейские гранды ведь не враги себе: зачем им брать игроков, которые не могут принести пользу? Плюс, финансовая составляющая играет роль для молодых футболистов: сейчас можно играть в РПЛ и обеспечить себе хорошее будущее, что немаловажный фактор и мотивация для некоторых. Не стоит слишком напрягаться, чтобы ехать за границу, где другой менталитет, другой уровень сопротивления… Где тебя не ждут, при этом надо снова что-то доказывать.

Это удел самых сильных. Те, кто хотят играть, уезжают. Нынешним молодым ребятам нужно равняться на Лёшу Миранчука, который уехал в «Аталанту», Головина в «Монако», Черышева. Если все будут подходить к делу, как они, то есть будущее. Появится молодёжь, которая будет приглашаться в топовые команды », — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Напомним, ранее сегодня Быстров в составе делегации звёзд российского футбола посетил Первоуральский новотрубный завод в Свердловской области. Шестикратный чемпион России Александр Филимонов, двукратный чемпион России Руслан Пименов, бронзовые призеры Евро-2008 Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычёв, двукратный чемпион России Владимир Быстров познакомились с автоматизированным производством предприятия, сами запустили дуговую электросталеплавильную печь и поучаствовали в изготовлении трубы.