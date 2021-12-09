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«Марсель» — «Локомотив»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

«Марсель» — «Локомотив»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы
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Сегодня, 9 декабря, московский «Локомотив» проведёт решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Соперником железнодорожников станет французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Локомотив». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Встречу будет обслуживать главный арбитр Уильям Коллам из Шотландии. В качестве ассистентов рефери выступят его соотечественники Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья — Кевин Кланси.

Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Лидирует в квартете турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.

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