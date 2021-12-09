«Марсель» — «Локомотив»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 9 декабря, московский «Локомотив» проведёт решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Соперником железнодорожников станет французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Локомотив». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Встречу будет обслуживать главный арбитр Уильям Коллам из Шотландии. В качестве ассистентов рефери выступят его соотечественники Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья — Кевин Кланси.
Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Лидирует в квартете турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.
- 9 декабря 2021
-
16:35
-
16:26
-
16:11
-
16:03
-
15:53
-
15:50
-
15:47
-
15:34
-
15:24
-
15:21
-
15:17
-
15:14
-
15:11
-
15:05
-
14:51
-
14:39
-
14:31
-
14:28
-
14:21
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
13:57
-
13:47
-
13:41
-
13:36
-
13:24
-
13:05
-
12:55
-
12:38
-
12:36
-
12:02
-
12:00
-
11:43