В «Спартаке» отреагировали на отказ КДК РФС отменять красную карточку Соболева

В «Спартаке» отреагировали на отказ КДК РФС отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева, полученную в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). При этом комитет также не вынес более строгого наказания, поэтому футболист пропустит только одну игру из-за удаления – с «Сочи».



«Решение КДК нас расстроило, но не удивило», — передаёт слова руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, на 32-й минуте матча нападающий московского клуба Александр Соболев нарушил правила против полузащитника грозненцев Игоря Коновалова, во время выноса мяча наступив шипами на ногу сопернику. Затем началась проверка от VAR на предмет удаления, после чего арбитр встречи Виталий Мешков сам пошёл смотреть повтор. В итоге Соболев получил красную карточку.

Новость по теме КДК РФС отказался отменить красную карточку Соболева, полученную в матче с «Ахматом»