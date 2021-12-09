«Легия» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 9 декабря, московский «Спартак» на выезде встретится с варшавской «Легией». Решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра — в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» — «Спартак». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Игру обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Матей Юг. Помогать ему будут ассистенты Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвёртый арбитр – Драгослав Перич. За VAR будут отвечать испанец Хосе Санчес и его ассистент Рауль Кабаньеро.
За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.
Напомним, первая встреча «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве (Россия), завершилась победой поляков со счётом 1:0. Решающий гол был забит на 90+1-й минуте игры.
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