«Легия» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 9 декабря, московский «Спартак» на выезде встретится с варшавской «Легией». Решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» — «Спартак». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Игру обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Матей Юг. Помогать ему будут ассистенты Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвёртый арбитр – Драгослав Перич. За VAR будут отвечать испанец Хосе Санчес и его ассистент Рауль Кабаньеро.

За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.

Напомним, первая встреча «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве (Россия), завершилась победой поляков со счётом 1:0. Решающий гол был забит на 90+1-й минуте игры.