Орлов: дать Клаудиньо красный нос — это был бы клоун из «Лицедеев». Но игрок он — у-у-у!

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).
«Вчера четыре бразильца «Зенита» удерживали мяч, и наши ребята тоже помогали. Как они быстро переходили из обороны к атаке через пас! Клаудиньо — это вообще художник, потрясающе. Похож на Чарли Чаплина — невысокий, волосы кверху. Ему бы ещё бы красный нос, и это был бы клоун из «Лицедеев». Такой забавный. Но игрок он — у-у-у! Какая мысль, какой исполнитель замечательный. Как он этот первый пас сделал, раз — развернулся и направо отдал. Как неожиданно для защитника он это сделал! Тот даже не думал, что он может так мяч голеностопом остановить. Это бразильцы», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
- 9 декабря 2021
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