Орлов: пишут, что с «Зенитом» второй состав «Челси» играл. Такая помойка в комментариях!

Известный комментатор Геннадий Орлов призвал не преуменьшать заслуги «Зенита» по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Челси». Сине-бело-голубые сыграли вничью с действующим обладателем кубка ЛЧ – 3:3.
«Болельщики пишут, что «Газпром» всё купил? Давайте будем реагировать на газеты или какие-то официальные комментарии. А то тут комментаторы с разных сайтов — там такая помойка идёт, такое пишут!
Что всё время пишут про «Зенит»? Я сегодня посмотрел: «Да это же играл второй состав «Челси»...» Ну, слушайте. Выиграют — всё равно найдут изъян. Повторю слова Мольера: «Завистники умрут, но зависть будет вечной». Это ответ на все эти вопросы, больше мне их не задавайте», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».
- 9 декабря 2021
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