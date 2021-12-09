Орлов: пишут, что с «Зенитом» второй состав «Челси» играл. Такая помойка в комментариях!

Известный комментатор Геннадий Орлов призвал не преуменьшать заслуги «Зенита» по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Челси». Сине-бело-голубые сыграли вничью с действующим обладателем кубка ЛЧ – 3:3.

«Болельщики пишут, что «Газпром» всё купил? Давайте будем реагировать на газеты или какие-то официальные комментарии. А то тут комментаторы с разных сайтов — там такая помойка идёт, такое пишут!

Что всё время пишут про «Зенит»? Я сегодня посмотрел: «Да это же играл второй состав «Челси»...» Ну, слушайте. Выиграют — всё равно найдут изъян. Повторю слова Мольера: «Завистники умрут, но зависть будет вечной». Это ответ на все эти вопросы, больше мне их не задавайте», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».