Игроку «Уфы» Кротову удвоят дисквалификацию, если травма Шиманьски окажется серьёзной

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении по удалению полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0). Напомним, уже на 5-й минуте игрок получил прямую красную карточку за грубый фол на Себастьяне Шиманьски.
«Если Шиманьски не примет участие в матче с «Зенитом» и в течение 15 дней со дня получения травмы не примет участие в тренировках, то дисквалификация увеличится вдвое. Пока дисквалификация — три матча. Будем дальше отслеживать ситуацию», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Динамо» набрало 35 очков в 17 встречах и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) опустилась на 15-е место.
- 9 декабря 2021
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