Орлов: как «Зенит» смог так сыграть с «Челси»? Всё придумали за столом – вот Сергей Семак

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, как «Зенит» смог сыграть вничью с «Челси» (3:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



«Вчера «Зенит» одержал победу — над самим собой. У команды Семака был какой-то комплекс в международных матчах, комплекс провинциального футбола. Этот комплекс надо побеждать. Когда был Халк, этого комплекса не было. При Спаллетти мы выходили и играли на равных, при Виллаш-Боаше и Адвокате — то же самое.



Матч с «Челси» показал, что мы готовы играть на равных. Всегда у наших спортсменов был этот комплекс неверия в свои силы. Спортсмен должен быть уверен в своих силах, и надо воспитывать психологию победителя. Вчера был сделан шаг, в «Зените» поняли, что могут играть на равных даже с «Челси».



У англичан потрясающая команда по подбору игроков, их запасные стоят всех других команд. Сейчас это лучшая команда мира, она выиграла Лигу чемпионов. Но как «Зенит» построил игру, как они в отрыв убегали. Как так получилось? Это всё было придумано за столом, до матча. Вот Сергей Семак, кстати говоря. В его адрес много стрел и прочего, но он-то нацелен на то, чтобы его команда атаковала», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».