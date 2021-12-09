«Легия» — «Спартак»: прямая трансляция игры — на телеканале «Матч ТВ»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» встретится с варшавской «Легией». Игра квартета С пройдёт сегодня, 9 декабря, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу «Легия» — «Спартак» покажет телеканал «Матч ТВ».

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Ассистенты главного судьи — Матей Жунич и Роберт Вукан. Резервный рефери – Драгослав Перич. За VAR будут отвечать испанцы Хосе Санчес и Рауль Кабаньеро.

После пяти туров группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Легия» занимает 4-е место в турнирной таблице квартета «С» с 6 очками в активе. Московский «Спартак», набравший 7 очков, располагается на второй строчке.