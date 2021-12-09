«Ахмат» готов подписать игроков «Химок», если футболисты решат покинуть клуб из-за долгов

Грозненский «Ахмат» готов подписать нескольких игроков «Химок», если они решат покинуть подмосковную команду из-за долгов по зарплате. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в приглашении игроков «Химок» лично заинтересован главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев.



В список желаемых игроков входят Александр Филин, Александр Трошечкин и ещё несколько футболистов. В подмосковном клубе существуют долги по зарплате за три месяца, отдельные игроки не получали зарплату ещё больший срок.

На данный момент «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подмосковной команды 14 очков за 17 сыгранных матчей. «Ахмат» (24) — на седьмой строчке в таблице.