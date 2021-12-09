Мостовой — о Тедеско в «РБ Лейпциг»: хороший ход, потому что хуже уже не будет

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера клуба «РБ Лейпциг».
«Приход Тедеско в «Лейпциг» — это хорошая работа агентов. С другой стороны, есть и преимущество этого назначения: «РБ» приучил всех к первым-третьим местам, а сейчас клуб на одиннадцатом. Хитрый ход, потому что хуже уже не будет — только лучше. «Лейпциг» ещё поднимется: по составу они уступают только «Баварии». Причём поднимутся что с Тедеско, что без него. От Доменико ничего не жду, потому что работа в «Спартаке» — не показатель. Второе место много кто занимал… Можно назвать очень много фамилий.
Не думаю, что у «Лейпцига» прибавится российских болельщиков. Если бы это был российский тренер – да. Но это немецкий человек. Кому надо за ним следить?! Это всё разговоры на хайпе, я на такое не обращаю внимания», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 9 декабря 2021
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