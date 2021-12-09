«Варшава, ты готова?» «Спартак» разместил рекламу в столице Польши перед игрой с «Легией»

Московский «Спартак» организовал перформанс перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией». Красно-белые арендовали рекламный экран в Варшаве, где и пройдёт матч, разместив на нём свою рекламу.

Сначала на экране демонстрировались фотографии футболистов «Спартака» и надпись «Варшава, ты готова? Мы – да!» Далее на экране стало показываться видео голов «Спартака» в ворота «Легии» в прошлых матчах.

Стоит отметить, что такой перформанс «Спартака» является ответным жестом, ведь «Легия» перед матчем команд в Москве арендовала несколько рекламных щитов, разместив на них надпись: «Мы вернулись!»

Фото размещено в «инстаграме» пресс-службы «Спартака».

Сегодня, 9 декабря, состоится решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 для московского «Спартака». Соперником красно-белых будет польская «Легия». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Напомним, первая встреча «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, которая проходила в Москве, завершилась победой польского коллектива со счётом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.



За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице.