«Варшава, ты готова?» «Спартак» разместил рекламу в столице Польши перед игрой с «Легией»

Московский «Спартак» организовал перформанс перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией». Красно-белые арендовали рекламный экран в Варшаве, где и пройдёт матч, разместив на нём свою рекламу.
Сначала на экране демонстрировались фотографии футболистов «Спартака» и надпись «Варшава, ты готова? Мы – да!» Далее на экране стало показываться видео голов «Спартака» в ворота «Легии» в прошлых матчах.
Стоит отметить, что такой перформанс «Спартака» является ответным жестом, ведь «Легия» перед матчем команд в Москве арендовала несколько рекламных щитов, разместив на них надпись: «Мы вернулись!»
Фото размещено в «инстаграме» пресс-службы «Спартака».
Сегодня, 9 декабря, состоится решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 для московского «Спартака». Соперником красно-белых будет польская «Легия». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
Напомним, первая встреча «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, которая проходила в Москве, завершилась победой польского коллектива со счётом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.
За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице.
- 9 декабря 2021
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