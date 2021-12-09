Мостовой ответил, хочет ли он, чтобы «Спартаку» в ЛЕ достался «РБ Лейпциг» Тедеско

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы «Спартаку» в Лиге Европы достался «РБ Лейпциг», который возглавил Доменико Тедеско.



«Мне было бы интересно, если бы «Спартаку» в Лиге Европы достался «РБ Лейпциг». Не хочу говорить, что попадут на Тедеско. Не люблю, когда команду называют фамилией тренера, хотя он там пробыл всего-ничего.



То, что произошло с клубом… Ну, такое бывает. У «Спартака» была похожая ситуация после предыдущего сезона. Что касается игры, немцы, конечно, посильнее… Мы видели, как они играли с «Манчестер Сити», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее стало известно, что бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско возглавил «РБ Лейпциг».