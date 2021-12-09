Смородская — перед «Марселем»: «Локомотив» жалко, в клубе творится полное безобразие
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча команды с «Марселем» в Лиге Европы.
«От матча с «Марселем» нет никаких ожиданий, как и надежд, что «Локомотив» сможет обеспечить себе евровесну. Мы все видим ужасное моральное состояние команды, результаты в РПЛ. Что вдруг матч с «Марселем» будет исключением? В «Локомотиве» творится полное безобразие. Мне просто очень жалко клуб, футболистов и болельщиков», — рассказала Смородская в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Встреча «Марсель» — «Локомотив» состоится сегодня, 9 декабря, во Франции. Начало — в 23:00 мск. Для выхода в 1/16 финала Лиги конференций российской команде нужно обыграть соперника.
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