Смородская — перед «Марселем»: «Локомотив» жалко, в клубе творится полное безобразие

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча команды с «Марселем» в Лиге Европы.



«От матча с «Марселем» нет никаких ожиданий, как и надежд, что «Локомотив» сможет обеспечить себе евровесну. Мы все видим ужасное моральное состояние команды, результаты в РПЛ. Что вдруг матч с «Марселем» будет исключением? В «Локомотиве» творится полное безобразие. Мне просто очень жалко клуб, футболистов и болельщиков», — рассказала Смородская в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Встреча «Марсель» — «Локомотив» состоится сегодня, 9 декабря, во Франции. Начало — в 23:00 мск. Для выхода в 1/16 финала Лиги конференций российской команде нужно обыграть соперника.