«Марсель» — «Локомотив»: прямая трансляция игры на телеканале «Матч ТВ»

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Марсель» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Марсель» — «Локомотив». В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Встречу будет обслуживать главный арбитр Уильям Коллам из Шотландии. В качестве ассистентов рефери выступят его соотечественники Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья — Кевин Кланси.



Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Возглавляет квартет турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.