Баженов — игрокам: можно сделать шаг к тому, чтобы вернуть тот «Спартак», который мы любим

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов обратился к футболистам команды перед матчем с «Легией» на групповом этапе Лиги Европы.



«Ребятушки, козлятушки, всем привет. Хочу пожелать вам удачи в предстоящей игре с «Легией». Понимаю, что сезон складывается не так, как бы нам всем хотелось, но это футбол и в каждом матче можно сделать шаг к тому, чтобы вернуть тот «Спартак», который мы любим. Я думаю, что предстоящий матч – один из самых важных в этом сезоне. Вы должны это понимать, но играть в свою игру, показать все свои лучшие качества и знать, что за вас переживают вне зависимости от результата. Вперёд, «Спартак», — рассказал Баженов в видео, опубликованном в «твиттере» московского клуба.



Матч «Легия» — «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря. Начало: 20:45 мск.