«Марсель» — «Локомотив»: игру в прямом эфире можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ»

Сегодня, 9 декабря, московский «Локомотив» проведёт решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Соперником железнодорожников станет французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Локомотив». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Встречу будет обслуживать главный арбитр Уильям Коллам из Шотландии. В качестве ассистентов рефери выступят его соотечественники Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья — Кевин Кланси.
Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Лидирует в квартете турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.
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