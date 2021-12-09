Сможет ли «Спартак» выйти из группы ЛЕ?

Сегодня, 9 декабря, состоится решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 для московского «Спартака». Соперником красно-белых станет польская «Легия». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Сможет ли «Спартак» выйти из группы ЛЕ?»

Пройти опрос можно по ссылке.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» — «Спартак». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».



Встречу обслужит бригада арбитров из Словении, которую возглавит Матей Юг. В роли ассистентов рефери выступят Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвёртый рефери – Драгослав Перич. За VAR будут отвечать испанцы Хосе Санчес и его ассистент Рауль Кабаньеро.

Напомним, первая встреча «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, которая проходила в Москве, завершилась победой польского коллектива со счётом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.