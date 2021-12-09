«Спартак» в матче с «Легией» впервые в сезоне выйдет в третьем комплекте формы
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Московский «Спартак» определился с формой, в которой игроки команды выйдут на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией». Футболисты красно-белых впервые в этом сезоне наденут третий комплект игровой формы.
Третий комплект выполнен в чёрных цветах с красными вставками. Именно в этих футболках игроки «Спартака» сегодня сыграют в Варшаве.
Напомним, встреча между «Легией» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского». Матч начнётся в 20:45 мск. Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Спартаку» нужно побеждать польскую команду либо сыграть с ней вничью и ждать ничейный результат или победу «Лестера» в игре с «Наполи». Матч в Неаполе начнётся в одно время с игрой в Варшаве.
Новость по темеДмитрий Комбаров пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Легией»
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