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«Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «РБ Лейпциг»

«Спартак» поздравил Тедеско с назначением в «РБ Лейпциг»
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Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско с назначением на пост наставника «РБ Лейпцига». 36-летний специалист подписал контракт с немецким клубом сегодня, 9 декабря.

«Доменико Тедеско стал главным тренером немецкого «РБ Лейпцига». Удачи, Доменико!» — сказано в сообщении пресс-службы московской команды в «Твиттере».

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года. Под его руководством команда провела 54 матча (27 побед, 10 ничьих, 17 поражений) и стала серебряным призёром предыдущего розыгрыша чемпионата России.

Помогать Тедеско в Германии будут Андреас Хинкель и Макс Урванчки, которые работали с ним и в «Спартаке». Контракт с Тедеско заключён до лета 2023 года.

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