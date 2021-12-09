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Клеман Лангле прокомментировал фотографию, на которой он улыбается вместе с Левандовским

Клеман Лангле прокомментировал фотографию, на которой он улыбается вместе с Левандовским
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Я хочу обратиться к болельщикам «Барселоны». Сразу хочу сказать, что мне очень грустно и тяжело осознавать вчерашний результат с «Баварией». Наш клуб заслуживает только самого лучшего, а мы не смогли ничего добиться.

Хочу объяснить фото, на котором я улыбаюсь с Левандовским. Эта реакция никоим образом не отражает моих ощущений от результата. Я бы никогда не стал так реагировать на то, что причинило нам всем столько боли. Сегодня нам очень грустно, но теперь у нас есть миссия: вернуть команду на то место, где она должна быть», – написал Лангле в своём «инстаграме».

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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