Ван дер Варт — после гола Вернера: если вы ещё раз сравните его с ван Перси, я уйду

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт работал экспертом на местном телевидении. Обсуждая матч между «Зенитом» и «Челси» (3:3) в Лиге чемпионов, журналист сказал, что форвард английской команды Тимо Вернер забил второй гол в стиле экс-нападающего Робина ван Перси. Ван дер Варта разозлило подобное сравнение.



«Если вы ещё раз сравните Вернера с ван Перси, то я уйду», — приводит слова ван дер Варта The Sun со ссылкой на Ziggo Sport.



Немецкий нападающий Тимо Вернер оформил дубль и отдал голевую передачу в игре с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Три результативных действия форварда не помогли английской команде обыграть «Зенит» и выйти в плей-офф турнира с первого места. «Челси» уступил эту строчку итальянскому «Ювентусу».