В ЭСК объяснили решение не отменять красную карточку Соболева

Экспертно-судейская комиссия РФС согласилась с решением арбитра матча 17-го тура РПЛ «Спартак» 2:1 «Ахмат» Виталием Мешковым, который удалил форварда хозяев Александра Соболева.



«Судья правильно удалил Александра Соболева.



Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищённой частью голени соперника, нанеся ему серьёзное повреждение. Эти действия игрока «Спартака» несли угрозу здоровью и безопасности соперника», — сказано в пресс-релизе РФС.

Напомним, на 32-й минуте матча с «Ахматом» нападающий московского «Спартака» Александр Соболев нарушил правила против полузащитника грозненцев Игоря Коновалова, во время выноса мяча наступив шипами на ногу сопернику. Затем началась проверка от VAR на предмет удаления, после чего арбитр встречи Виталий Мешков сам пошёл смотреть повтор. В итоге Соболев получил красную карточку.