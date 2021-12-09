«Спартак» и «Легия» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет с варшавской «Легией». Решающий матч квартета «С» пройдёт на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Умяров, Зобнин, Бакаев, Промес, Мозес, Игнатов.

«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцкий, Рибейру, Мартинш, Слиш, Кастрати, Лукиньяс, Пескейра, Эмрели.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Работать на матче будет словенская бригада арбитров, которую возглавит Матей Юг. В роли ассистентов выступят Матей Жунич и Роберт Вукан. Резервный судья – Драгослав Перич. VAR – испанцы Хосе Санчес и Рауль Кабаньеро.



После пяти сыгранных туров группового этапа ЛЕ «Легия» занимает четвёртое место в таблице квартета с шестью очками в активе. Московский «Спартак», набравший семь очков, располагается на второй строчке, уступая лишь «Лестер Сити» (8).



Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.