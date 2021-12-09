«Наполи» — «Лестер»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Лестер». Встреча пройдёт на «стадионе имени Марадоны» в Неаполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Наполи»: Мерет, Руй, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме, Эльмас, Лосано, Унас, Петанья.
«Лестер»: Шмейхель, Бертранд, Сёюнджю, Эванс, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Барнс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Варди.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Работать на матче будет испанская бригада арбитров, которую возглавит Матеу Лаос. В роли ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто дель Паломар. Резервный судья – Хосе Луис Мунуэра. VAR – испанец Хуан Мартинес и француз Вилли Делажо.
После пяти сыгранных туров группового этапа ЛЕ «Наполи» занимает третье место в таблице квартета с семью очками в активе. Английский «Лестер», набравший восемь очков, возглавляет таблицу.
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