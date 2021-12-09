В ЦСКА заявили, что расстроены отсутствием активной поддержки на матче с «Арсеналом»

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов заявил, что в клубе расстроены, что команда лишится активной поддержки на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом».
«Мы расстроены тем, что в ближайшей игре команда лишится поддержки самой активной части её болельщиков. В то же время решение могло быть и жёстче, тогда бы команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, чтобы она не повторялась, нам всем нужно извлечь правильные уроки из неё», — цитирует ТАСС Аксёнова.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Алексея Березуцкого набрала 27 очков в 17 матчах. В следующем туре армейцы примут на своём поле тульский «Арсенал». Игра запланирована на 11 декабря.
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