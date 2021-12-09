Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Брага» — «Црвена Звезда». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА заявили, что расстроены отсутствием активной поддержки на матче с «Арсеналом»

В ЦСКА заявили, что расстроены отсутствием активной поддержки на матче с «Арсеналом»
Комментарии

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов заявил, что в клубе расстроены, что команда лишится активной поддержки на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом».

«Мы расстроены тем, что в ближайшей игре команда лишится поддержки самой активной части её болельщиков. В то же время решение могло быть и жёстче, тогда бы команда и вовсе могла сыграть при пустых трибунах. Ситуация очень непростая, чтобы она не повторялась, нам всем нужно извлечь правильные уроки из неё», — цитирует ТАСС Аксёнова.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Алексея Березуцкого набрала 27 очков в 17 матчах. В следующем туре армейцы примут на своём поле тульский «Арсенал». Игра запланирована на 11 декабря.

Новость по теме
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон приступил к занятиям в общей группе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021