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В «Манчестер Сити» считают Канселу ключевым игроком и хотят продлить с ним контракт

В «Манчестер Сити» считают Канселу ключевым игроком и хотят продлить с ним контракт
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Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее время планирует начать переговоры с защитником Жоау Канселу о продлении контракта, который истекает в 2025 году. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Руководство английского клуба считает 27-летнего Канселу «ключевым игроком настоящего и будущего», поэтому в ближайшее время хочет предложить ему новый контракт. Португальский защитник выступает в составе «Манчестер Сити» с 2019 года, перейдя из итальянского «Ювентуса». В 15 матчах АПЛ нынешнего сезона Канселу отдал три голевые передачи. Также на его счету два гола и три ассиста в пяти матчах Лиги чемпионов.

В следующем матче АПЛ «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 11 декабря.

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