«Наполи» — «Лестер»: Эванс сократил отставание в счёте гостей

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 играют «Наполи» и «Лестер». Встреча проходит на «стадионе имени Марадоны» в Неаполе.



Счёт в матче на четвёртой минуте открыли хозяева: отличился Адам Уна. Неаполитанский клуб в турнирной таблице набрал 10 очков, «Лестер» – 8.

На 24-й минуте Элиф Элмас с передачи Андреа Петаньи удвоил преимущество итальянской команды.



На 27-й минуте Джонни Эванс сократил разрыв в счёте.



В предыдущей игре между командами была зафиксирована ничья (2:2). Победа в матче с «Лестером» выведет «Наполи» в плей-офф Лиги Европы. Стадия, в которую попадут итальянцы, зависит от результата встречи «Легия» — «Спартак».



На матче работает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. В роли ассистентов выступают Пау Себрьян Девис и Роберто дель Паломар. Резервный судья – Хосе Луис Мунуэра. VAR – испанец Хуан Мартинес и француз Вилли Делажо.