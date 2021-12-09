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«Наполи» — «Лестер»: Дьюсбери-Холл сравнял счёт в игре

«Наполи» — «Лестер»: Дьюсбери-Холл сравнял счёт в игре
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Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 играют «Наполи» и «Лестер». Встреча проходит на «стадионе имени Марадоны» в Неаполе.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыли хозяева: отличился Адам Уна. Неаполитанский клуб в турнирной таблице набрал восемь очков, «Лестер» — девять.

На 24-й минуте Элиф Элмас с передачи Андреа Петаньи удвоил преимущество итальянской команды. На 27-й минуте Джонни Эванс сократил разрыв в счёте. Через шесть минут Кирман Дьюсбери-Холл сравнял счёт.

На матче работает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. В роли ассистентов выступают Пау Себрьян Девис и Роберто дель Паломар. Резервный судья – Хосе Луис Мунуэра. VAR – испанец Хуан Мартинес и француз Вилли Делажо.

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