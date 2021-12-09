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Мбаппе: иногда становится понятно, что с таким составом у нас не должно возникать проблем

Мбаппе: иногда становится понятно, что с таким составом у нас не должно возникать проблем
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мыслями перед игрой Лиги 1 с «Монако».

«Всё, чего мы хотим, — это победить. Порой уже после матча мы анализируем прошедшую игру и понимаем, что могли решить все цели раньше. Иногда нам становится понятно, что с таким составом у нас не должно возникать трудностей. Мы редко вырываем победы. Мы смело смотрим на каждую игру. Это показывает, что у «ПСЖ» по-настоящему сильный характер.

Матч с «Монако» для меня особенный. Это большая афиша для чемпионата. Во-первых, монегаски – отличная команда, которая умеет здорово играть. Уже во вторую очередь это важная игра для меня. Я провёл там много времени. Всегда есть особый адреналин. Выступая за «ПСЖ», ты не имеешь права на чувства. Ты должен побеждать», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

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