Мбаппе: иногда становится понятно, что с таким составом у нас не должно возникать проблем

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мыслями перед игрой Лиги 1 с «Монако».

«Всё, чего мы хотим, — это победить. Порой уже после матча мы анализируем прошедшую игру и понимаем, что могли решить все цели раньше. Иногда нам становится понятно, что с таким составом у нас не должно возникать трудностей. Мы редко вырываем победы. Мы смело смотрим на каждую игру. Это показывает, что у «ПСЖ» по-настоящему сильный характер.

Матч с «Монако» для меня особенный. Это большая афиша для чемпионата. Во-первых, монегаски – отличная команда, которая умеет здорово играть. Уже во вторую очередь это важная игра для меня. Я провёл там много времени. Всегда есть особый адреналин. Выступая за «ПСЖ», ты не имеешь права на чувства. Ты должен побеждать», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.