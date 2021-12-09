«Наполи» — «Лестер»: хозяева ведут в счёте после гола Элмаса

Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 играют «Наполи» и «Лестер». Встреча проходит на «стадионе имени Марадоны» в Неаполе.
Счёт в матче на четвёртой минуте открыли хозяева: отличился Адам Уна. На 24-й минуте Элиф Элмас с передачи Андреа Петаньи удвоил преимущество итальянской команды. На 27-й минуте Джонни Эванс сократил разрыв в счёте. Через шесть минут Кирман Дьюсбери-Холл сравнял счёт. На 53-й минуте Элмас оформил дубль с передачи Ирвина Лосано.
Неаполитанский клуб в турнирной таблице набрал 10 очков, «Лестер» — восемь.
На матче работает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. В роли ассистентов выступают Пау Себрьян Девис и Роберто дель Паломар. Резервный судья – Хосе Луис Мунуэра. VAR – испанец Хуан Мартинес и француз Вилли Делажо.
- 9 декабря 2021
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