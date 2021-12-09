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«Наполи» обыграл «Лестер»

«Наполи» обыграл «Лестер»
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Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 играли «Наполи» и «Лестер». Встреча проходила на «стадионе имени Марадоны» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 4-й минуте Уна получил мяч на углу штрафной и пробил низом в сторону дальней штанги. Ни вратарь, ни защитники не выручили в этом эпизоде гостей. Спустя 20 минут Петанья получил мяч у линии штрафной, сделал несколько шагов вперёд и выдал идеальный пас на Элмаса, которому оставалось лишь покатить в пустые ворота — 2:0 в пользу хозяев. На 27-й минуте Мэддисон с флангового штрафного навесил и мяч отскочил к Эвансу, который из центра штрафной мощно вколотил его в дальний нижний угол, сократив отставание в счёте. Через три минуты Дьюсбери-Холл с лёта зарядил в нижний угол от линии штрафной после навеса к воротам со стандарта и выноса мяча подальше и сравнял счёт. На 53-й прошёл на Элмаса прострел от лицевой от Ди Лоренцо. Элиф принял мяч и пробил низом примерно от линии вратарской. 3:2 — в пользу «Наполи».

«Наполи» набрал 10 очков в турнирной таблице группы «С» и со второго места вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Лестер» (8) — в 1/16 финала Лиги конференций.

Лига Европы. Группа C. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
3 : 2
Лестер Сити
Лестер, Англия
1:0 Уна – 4'   2:0 Элмас – 24'   2:1 Эванс – 27'   2:2 Дьюсбери-Холл – 33'   3:2 Элмас – 53'
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