«Спартак» впервые в истории вышел из группы Лиги Европы

Московский «Спартак» впервые в истории клуба вышел из группы Лиги Европы. Красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0). Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.

В параллельном матче итальянский «Наполи» обыграл «Лестер» со счётом 3:2. Клуб из Неаполя вышел в плей-офф европейского турнира со второго места.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.