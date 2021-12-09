Сегодня, 9 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

По итогам этой встречи московский «Спартак» пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

После завершения группового этапа Лиги Европы московская команда занимает первое место в группе. У команды Руя Витории 10 очков. На втором месте расположился «Наполи». Итальянская команда также набрала 10 очков, однако отстаёт от московского клуба по результатам очных противостояний. Английский «Лестер» набрал 8 очков. С этим показателем он занимает третье место в квартете. Оно позволяет англичанам принять участие в Лиге конференций. Польская «Легия» (6) замыкает турнирную таблицу группы С.