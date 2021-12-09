Черчесов отреагировал на победу «Спартака» над «Легией»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).
«Не назвал бы это сумасшествием, но результат заслуженный. Футбольный бог был на нашей стороне. Не было у «Легии» момента, кроме случайного удара в перекладину, «Спартак» контролировал игру. Было бы обидно, если бы всё не закончилось победой.
Селихов — молодец, сыграл на ура! «Группа смерти»? Ну почему «смерти»? Если заранее отдавать первое место, то зачем играть. Группа шла несколько месяцев, могут быть спады, подъёмы. Плюс надо понимать, что в некоторых матчах «Лестер» и «Наполи» давали играть не основным игрокам.
Я был на матче «Легии» с «Лестером», когда поляки выиграли, тогда англичане выставили не свой сильнейший состав, а в итоге их поезд ушёл. Главное — результат, прошли в весну. Теперь надо двигаться дальше», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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