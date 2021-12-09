Сёмин: сегодня мы увидели тот самый спартаковский дух, который был при Романцеве и Бескове

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу московского «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0).



«Спартак» продолжил свои старые традиции, когда они были лидерами советского футбола: тогда был характер и волевые качества. Всё это они продемонстрировали в игре с «Легией». Их можно только поздравить. Сегодня мы увидели тот самый старый спартаковский дух, которых был при Романцев и Бескове.



Команда показала уровень и победила. «Спартак» принёс большой коэффициент для российского футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, красно-белые заняли первое место в группе С, набрав 10 очков и опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Спартак» попал напрямую в 1/8 финала Лиги Европы.