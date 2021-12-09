Российский клуб занял первое место в группе ЛЕ впервые с 2017 года

Московский «Спартак» впервые в истории клуба вышел из группы Лиги Европы. Красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0). Победный гол забил Зелимхан Бакаев.



Российская команда впервые с 2017 года занимает первое место в своей группе Лиги Европы. В сезоне-2017/2018 такой командой был «Зенит», который финишировал первым в группе с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром». В 1/16 финала Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга в двух матчах переиграла «Селтик» (3:0; 0:1), а в 1/8 финала проиграла «РБ Лейпциг» (1:1; 1:2).



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.

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